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  3. Томашева Надежда Александровна
Томашева Надежда Александровна
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Томашева Надежда Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный педагогический институт, 1974 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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