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Томашева Надежда Александровна
6.0
0
Томашева Надежда Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный педагогический институт, 1974 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
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