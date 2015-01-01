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Трофименко Анастасия Алексеевна
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Трофименко Анастасия Алексеевна
Косметолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2015 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2016 г.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Дерматовенерология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Первичная специализация по "Косметологии", 2018 г. (576 ч.)
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ФиОна
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 141
Консультация взрослых
Косметолог
Бесплатно
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