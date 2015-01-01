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  3. Трофименко Анастасия Алексеевна
Трофименко Анастасия Алексеевна
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Трофименко Анастасия Алексеевна

Косметолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2016 г.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Дерматовенерология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Первичная специализация по "Косметологии", 2018 г. (576 ч.)
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ФиОна
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 141
Консультация взрослых
Косметолог
Бесплатно
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