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  3. Новгородова Ксения Александровна
Новгородова Ксения Александровна
6.3
2

Новгородова Ксения Александровна

Дерматолог, Косметолог
Стаж 7 лет
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Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 44
Консультация взрослых
Косметолог
1000 р
Дерматолог
500 р
2 отзыва

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