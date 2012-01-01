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ФиОна
5.3
Рейтинг

ФиОна

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Карла Маркса, 141
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Серышева, 11
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Трофименко Анастасия Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трофименко Анастасия Алексеевна

Косметолог
Стаж 7 лет
Косметолог
Стаж 7 лет
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Давыденко Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давыденко Юлия Витальевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
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