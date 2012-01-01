Большой выбор услуг включает разные методы ухода за лицом, телом и волосами... В кабинете косметологии работают врачи с высшим медицинским образованием. Все специалисты салона с опытом работы более 10 лет.

- Звание "БРИЛЛИАНТ" номинации "Лучшая компания красоты и здоровья 2012"

- Лауреат международного конкурса "Лучшие товары и услуги "ГЕММА 2013"

- Лауреат премии Luxury Lifestyle awards в России в категории "Салон красоты класса Люкс 2014"

- Золотая медаль в отборочном международном конкурсе "Лучшие товары и услуги "ГЕММА 2015"

- Золотая медаль в отборочном международном конкурсе "Лучшие товары и услуги "ГЕММА 2017"

Эти достижения подтверждают нашу ответственность и профессионализм, добросовестность и высокую самоотдачу в работе!