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Тропников Владимир Александрович
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Тропников Владимир Александрович
Онколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1966 г. окончания.
Специализация по хирургии, 1969 г.
Первичная специализация по онкологии, 1979 г.
Подтвержден сертификат специалиста, 2016 г.
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Доступен вызов на дом
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