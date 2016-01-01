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Тропников Владимир Александрович
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Тропников Владимир Александрович

Онколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1966 г. окончания.
  • Специализация по хирургии, 1969 г.
  • Первичная специализация по онкологии, 1979 г.
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Адреса и стоимость приёма
Формула Здоровья
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
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1 отзыв

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