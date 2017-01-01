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Гори Людмила Андреевна
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Гори Людмила Андреевна

Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Акушерство и гинекология", 2017 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
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