Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Трусова Анастасия Михайловна
6.0
0
Трусова Анастасия Михайловна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДГМУФАЗЦР, "Педиатрия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Череповская
Татьяна Андреевна
Невролог (невропатолог)
,
Врач функциональной диагностики
,
Эпилептолог
6.0
0
Записаться
Солоденко
Наталья Владимировна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Рыбалка
Елена Дмитриевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...