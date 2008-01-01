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  3. Трусова Анастасия Михайловна
Трусова Анастасия Михайловна
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Трусова Анастасия Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДГМУФАЗЦР, "Педиатрия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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