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Тупикин Александр Николаевич
6.0
0
Тупикин Александр Николаевич
Травматолог-ортопед
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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