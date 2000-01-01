  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Туржанский Олег Витальевич
Туржанский Олег Витальевич
6.0
0

Туржанский Олег Витальевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания
  • Сертификат по специальности "Неврологии" действителен до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Неврология", ДВГМУ, 2000 г.
  • Повышение квалификации "Неврология", ИПКСЗ, 2007 г.
  • Повышение квалификации "Неврология", ИПКСЗ, 2010 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи