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Туржанский Олег Витальевич
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Туржанский Олег Витальевич
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания
Сертификат по специальности "Неврологии" действителен до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Неврология", ДВГМУ, 2000 г.
Повышение квалификации "Неврология", ИПКСЗ, 2007 г.
Повышение квалификации "Неврология", ИПКСЗ, 2010 г.
Повышение квалификации "Неврология", ИПКСЗ, 2012 г.
Повышение квалификации "Неврология", ИПКСЗ, 2017 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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