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Удинкан Александр Георгиевич
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Удинкан Александр Георгиевич

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания
  • ДВГМУ, Кардиология, 2017 г.
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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