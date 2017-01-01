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Удинкан Александр Георгиевич
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Удинкан Александр Георгиевич
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания
ДВГМУ, Кардиология, 2017 г.
ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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