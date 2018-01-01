Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Усевич Марина Ильинична
6.0
0
Усевич Марина Ильинична
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Москалева
Ирина Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Зенюков
Артем Сергеевич
Онколог
,
Онколог-маммолог
,
Заместитель главного врача
,
Онколог-хирург
8.3
1
Записаться
Сидоренко
Ирина Николаевна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...