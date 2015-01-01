Ушаков Кирилл Александрович
Стаж 6 лет
Оказывает квалифицированную помощь при заболеваниях ЛОР органов: синусит, отит, тонзиллит, вазомоторный ринит, ларингит. Прием взрослых и детей с 3х лет.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
ул. Королёва, 12В
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Загрузка комментариев...