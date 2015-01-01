  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ушаков Кирилл Александрович
Ушаков Кирилл Александрович
6.1
2

Ушаков Кирилл Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Оториноларингология", 2015 — 2016 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи