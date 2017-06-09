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  3. Ушакова Елена Викторовна
Ушакова Елена Викторовна
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Ушакова Елена Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Высшее, Диплом ЗВ № 483244 ХГМИ 1982г. Педиатрия
  • Специализация: Организация здравоохранения и общественное здоровье ИПКСЗ 2007г.
  • Сертификат - Организация здравоохранения и общественное здоровье до 09.06.2017г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
0 отзывов

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