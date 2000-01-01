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AllDent
9.2
Рейтинг

AllDent

В клинике 5 врачей
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Адреса
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Современная ортодонтия с использованием современных методик лечения прикуса различных возрастных категорий и весь спектр стоматологических услуг от отбеливания до сложнейшей имплантации и протезирования. Прием детей.

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Врачи работающие в клинике
Полищук Егор Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полищук Егор Владимирович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 3 года
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 3 года
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Скирута Юлия Дмитриевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скирута Юлия Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Карпенко Юлия Викторовна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карпенко Юлия Викторовна

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Вричан Наталья Васильевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вричан Наталья Васильевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 16 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Симако Виктория Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симако Виктория Евгеньевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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