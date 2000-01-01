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AllDent
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Информация
Современная ортодонтия с использованием современных методик лечения прикуса различных возрастных категорий и весь спектр стоматологических услуг от отбеливания до сложнейшей имплантации и протезирования. Прием детей.
Бесплатная консультация: ортодонтия, хирургия, терапия и ортопедия:
- Брекет-системы;
- Импланты;
- Виниры;
- Протезирование;
- Лечение зубов;
- Профилактика и гигиена;
- Детский приём;
- Отбеливание зубов
В клинике работают профессионалы.
Меры предосторожности во время режима самоизоляции:
- После каждого пациента, проходит влажная уборка с дезинфицирующими средствами;
- В каждом кабинете, на ресепшене и коридоре работают стерилизационные лампы;
- После закрытия клиники проходит уборка и дезинфекция.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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