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Узян Валентина Николаевна
6.3
1
Узян Валентина Николаевна
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Хирург
Бесплатно
1 отзыв
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