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Вагина Наталья
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Вагина Наталья
Медицинская сестра (брат)
,
Косметолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Сестринское дело, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сестринское дело в косметологии, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Пляж
ул. Калинина, 135
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
0 отзывов
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