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Вагина Наталья
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Вагина Наталья

Медицинская сестра (брат), Косметолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Сестринское дело, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сестринское дело в косметологии, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Пляж
ул. Калинина, 135
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
0 отзывов

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