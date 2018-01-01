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Золотуева Ирина Леонидовна
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Золотуева Ирина Леонидовна

Дерматолог, Косметолог
Стаж 36 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по косметологии "Эффективность применения БТА", ИПКСЗ, 312.05.2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 44
Консультация взрослых
Косметолог
1000 р
Дерматолог
500 р
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