Вакцина М-М-Р II против кори, краснухи, паратита

М-М-Р II® (Вакцина против кори, паротита и краснухи, живая).

Показания к применению: Профилактика кори, эпидемического паротита и краснухи у лиц с 12-месячного возраста и старше.

Противопоказания: Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины.

Беременность (см. разделы «особые указания», «применение при беременности и в период грудного вскармливания»).

Анафилактические и анафилактоидные реакции на неомицин (каждая доза восстановленного раствора вакцины содержит около 25 мкг неомицина).

Лихорадочные заболевания дыхательной системы или другие острые инфекции, сопровождающиеся лихорадкой.

Острый нелеченый туберкулез.

Пациенты, получающие иммуноеупрессивную терапию. Данное противопоказание не распространяется на пациентов, получающих заместительную терапию кортикостероидами, например, по поводу Аддисоновой болезни.

Болезни крови, лейкозы, лимфомы всех типов, другие злокачественные новообразования, поражающие костный мозг.

*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.