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  3. Вакцина М-М-Р II против кори, краснухи, паратита
Вакцина М-М-Р II против кори, краснухи, паратита
6.0
0

Вакцина М-М-Р II против кори, краснухи, паратита

Вакцинация
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1700 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1700 р
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