Вакцина от кори Приорикс

Приорикс® – комбинированная живая аттенуированная (ослабленная) вакцина, предназначенная для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита.

Вакцина Приорикс® применяется для профилактики не только трех инфекций одновременно, но и для профилактики одного или двух из трех заболеваний.

Применение вакцины Приорикс® возможно только у здоровых детей, сдавших общий анализ крови и мочи перед вакцинацией, и не имеющих отклонений в них. Перед вакцинацией ребенка осматривает педиатр на предмет инфекционных заболеваний. Проведение иммунизации вакциной Приорикс® возможно у тех детей, которые не имеют противопоказаний со стороны нервной системы, это устанавливает невролог.

*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.