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Вакцина от кори Приорикс
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Вакцина от кори Приорикс

Вакцинация
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1050 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1250 р
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