Вакцина от кори Приорикс
Принимает детей
Приорикс® – комбинированная живая аттенуированная (ослабленная) вакцина, предназначенная для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита.
Вакцина Приорикс® применяется для профилактики не только трех инфекций одновременно, но и для профилактики одного или двух из трех заболеваний.
Применение вакцины Приорикс® возможно только у здоровых детей, сдавших общий анализ крови и мочи перед вакцинацией, и не имеющих отклонений в них. Перед вакцинацией ребенка осматривает педиатр на предмет инфекционных заболеваний. Проведение иммунизации вакциной Приорикс® возможно у тех детей, которые не имеют противопоказаний со стороны нервной системы, это устанавливает невролог.
*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.
Вакцина Приорикс® применяется для профилактики не только трех инфекций одновременно, но и для профилактики одного или двух из трех заболеваний.
Применение вакцины Приорикс® возможно только у здоровых детей, сдавших общий анализ крови и мочи перед вакцинацией, и не имеющих отклонений в них. Перед вакцинацией ребенка осматривает педиатр на предмет инфекционных заболеваний. Проведение иммунизации вакциной Приорикс® возможно у тех детей, которые не имеют противопоказаний со стороны нервной системы, это устанавливает невролог.
*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Вакцинация
1050 р
Первичный приём детей
Вакцинация
1250 р
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