Вакцина от клещевого энцефалита Энцевир нео (детская)

ЭнцеВир Нео (Россия) - вакцина для профилактики клещевого энцефалита у детей с 3 до 17 лет (включительно). Показания: плановая профилактическая иммунизация в очагах с высоким риском поражения, а также выборочная вакцинация лиц, посещающих очаги клещевого энцефалита. Экстренная помощь при подозрении на укус клеща.

Противопоказания: лихорадочные состояния (инфекционного и неинфекционного генеза), наследственные, прогрессирующие заболевания нервной системы, эпилепсия с частыми припадками, пищевая аллергия (особенно на яйца), бронхиальная астма, коллагенозы, хронические заболевания печени и почек, хроническая сердечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, тиреотоксикоз, злокачественные новообразования, болезни крови, беременность.

*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.