Вакцина от клещевого энцефалита Энцевир

ЭнцеВир ®(Россия) - вакцина для профилактики клещевого энцефалита у лиц с 18 летнего возраста.

Противопоказания: острые лихорадочные состояния; обострение хронических инфекционных заболеваний; тяжелые аллергические реакции на пищу (куриный белок), лекарственные средства; астма; заболевания соединительной ткани; выраженная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины; туберкулез; ревматизм; эпилепсия с частыми припадками; обострение хронических заболеваний печени и почек; сердечно-сосудистая недостаточность II-III ст.; перенесенные инфаркт миокарда, инсульт; сахарный диабет; тиреотоксикоз и другие выраженные эндокринные нарушения; злокачественные новообразования; болезни крови; беременность.

Преимущества: вакцина не содержит антибиотиков, формальдегида и консервантов; обладает высокой эффективностью против вируса клещевого энцефалита; уменьшенный объем дозы препарата (0,5 мл), не имеет ограничений на применение в сезон клещевого энцефалита.