Вакцина Ваксигрипп от гриппа

Инактивированная сплит-вакцина Ваксигрипп (Франция) для профилактики гриппа.

Показания к применению: Профилактика гриппа у взрослых и детей с 6-месячного возраста. Вакцинация особенно показана лицам, подвергающимся повышенному риску развития послегриппозных осложнений.

Противопоказания: Гиперчувствительность к какому-либо из компонентов вакцины, а также компонентам куриного мяса или куриного яйца, неомицину, формальдегиду и октоксинолу-9.

При заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела, а также при остром или обострении хронического заболевания вакцинацию следует отложить до выздоровления.

*Стоимость указана с учетом предвакцинального осмотра.