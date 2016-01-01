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Валюх Игорь Александрович
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Валюх Игорь Александрович

Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1973 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Торакальная хирургия", 2018 г.
  • Сертификат по специальности "Трансфузиология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Торакальный хирург
По запросу
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