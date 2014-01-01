  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Варанкина Елена Тихоновна
Варанкина Елена Тихоновна
6.6
2

Варанкина Елена Тихоновна

Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Хирургия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи