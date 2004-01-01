Варосян Араксия Агароцовна
Стаж 16 лет
Регулярно посещает отдельные курсы по аппаратной косметологии, мезотерапии, биоревитализации, плазмотерапии и работе с профессиональной косметикой мировых брендов. Владеет следующими методиками: чистка кожи лица, уходовые процедуры по лицу, микротоковая терапия, поверхностные и, срединные пилинги, карбоновый пилинг, мезотерапия, биоревитализация, плазмалифтинг (только ориганальные пробирки), лазерная коррекия и удаление татуажа, лазерная диодная эпиляция волос.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Шеронова, 4 кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Загрузка комментариев...