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Варосян Араксия Агароцовна
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Варосян Араксия Агароцовна

Косметолог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, специальность "Сестринское дело", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации "Сестринское дело в стоматологии", 2010 г.
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации "Сестринское дело в стоматологии", 2015 г.
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации "Сестринское дело в косметологии", 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меди
ул. Шеронова, 4 кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
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