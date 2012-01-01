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Василовская Лейла Керимовна

Василовская Лейла Керимовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Педиатрия, 2012 г.
  • ФГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу

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