Гудыменко Светлана Петровна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1350 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
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