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  3. Гудыменко Светлана Петровна
Гудыменко Светлана Петровна
6.3
11

Гудыменко Светлана Петровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1100 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1350 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1100 р
11 отзывов

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