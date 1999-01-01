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Васильев Владимир Валерьевич
6.0
0
Васильев Владимир Валерьевич
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Интернатура "Терапия", 2002 г. окончания
Сертификат по специальности "Терапия" до 2021 г.
Сертификат по специальности "Кардиология" до 2023 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Терапия", ИПКСЗ, 2006 г.
Профессиональная переподготовка "Кардиология", 2007 г.
Повышение квалификации "Терапия", ИПКСЗ, 2011 г.
ДВГМУ, "Терапия", 2012 г.
Повышение квалификации "Кардиология", 2013 г.
Повышение квалификации по специальности "Терапия", 2016 г.
Повышение квалификации по специальности "Кардиология", 2017 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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