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Васильев Владимир Валерьевич
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Васильев Владимир Валерьевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Интернатура "Терапия", 2002 г. окончания
  • Сертификат по специальности "Терапия" до 2021 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Терапия", ИПКСЗ, 2006 г.
  • Профессиональная переподготовка "Кардиология", 2007 г.
  • Повышение квалификации "Терапия", ИПКСЗ, 2011 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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