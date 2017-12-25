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Васильева Марина Ивановна
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Васильева Марина Ивановна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Среднее образование, Акушерское дело, сертификат №0727310085026, от 25.12.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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