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  3. Вайзгун Елена Николаевна
Вайзгун Елена Николаевна
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Вайзгун Елена Николаевна

Педиатр
Стаж 19 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2000 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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