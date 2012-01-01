Гордеева Ирина Анатольевна
Педиатр, Врач общей практики (семейный врач), Гирудотерапевт, Врач ультразвуковой диагностики, Озонотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Как врач физиотерапевт проводит процедуры озонотерапии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Озонотерапевт
1500 р
Гирудотерапевт
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
1500 р
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1000 р
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