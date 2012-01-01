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Гордеева Ирина Анатольевна
5.7
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Гордеева Ирина Анатольевна

Педиатр, Врач общей практики (семейный врач), Гирудотерапевт, Врач ультразвуковой диагностики, Озонотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1987 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1988 г.
  • Сертификат по специальности "Общая врачебная практика/семейная медицина", 2012 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения – детская кардиология
  • "Гирудотерапия" ГОУ ВПО АГМУ Росздрава
  • "Экспертиза трудоспособности и профессиональной пригодности" ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Озонотерапевт
1500 р
Гирудотерапевт
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
1500 р
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
1000 р
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