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Вдовина Елена Глебовна
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Вдовина Елена Глебовна
Гематолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Главный внештатный гематолог РДМО на ДВЖД. Направление деятельности: болезни крови.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия".
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Гематолог
1820 р
0 отзывов
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