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Вдовина Елена Глебовна
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Вдовина Елена Глебовна

Гематолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Гематолог
1820 р
0 отзывов

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