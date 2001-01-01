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Рябцева Елена Вячеславовна
6.0
0
Рябцева Елена Вячеславовна
Гематолог
,
Онколог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2001 г. окочания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
0 отзывов
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