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Велибекова Анастасия Николаевна
Велибекова Анастасия Николаевна
Акушер
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности "Акушерское дело", 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Акушер
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