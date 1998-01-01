Веремеева Светлана Ивановна

Осуществляет консультативный прием по проблемам заболевания кожи (угревая болезнь, розацеа); процедуры по уходу за кожей лица, шеи, декольте (чистки, маски, массаж классический лица), химический пилинг с целью лечения акне и ее последствий (рубцы постакне, вторичная гиперпигментация, омоложение, осветление, борьба гиперкератозом); устранение мимических морщин и гипергидроза препаратами Ботулинического токсина А (Ботокс, Диспорт, Релатокс, Ксеомин); мезотерапия и биоревитализация (улучшение физиологии кожи, качества клжи, борьба с признаками хроно и фотостарения), мезотерапия по телу( липоидная липодистрафия , целлюлит); использование плацентарных препаратов ( Laenec, Curasen); плазмолифтинг; контурное лазелирование лица препаратами на основе биодегразируемых гелей( Ювидерм, Теосиаль, Алайна, Белотеро, Радиесс); тредлифтинг (мезо нити , Aptos, God-нити). Лазерная косметология: эпиляция волос, лечение сосудов, лечение пигментации, удаление татуировок, лазерное омоложение кожи и т. д.