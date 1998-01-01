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  3. Веремеева Светлана Ивановна
Веремеева Светлана Ивановна
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Веремеева Светлана Ивановна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Актуальные вопросы дерматовенерологии, 2004 г.
  • Трихология, Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, 2007 г.
  • ДВГМУ, Инъекционные методы коррекции ботулотоксином, 2009 г.
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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 59
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
Дерматовенеролог
1000 р
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