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  3. Гребенникова Анастасия Владимировна
Гребенникова Анастасия Владимировна
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Гребенникова Анастасия Владимировна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, специализация "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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