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Гребенникова Анастасия Владимировна
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Гребенникова Анастасия Владимировна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, специализация "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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