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  3. Волчкова Анна Сергеевна
Волчкова Анна Сергеевна
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Волчкова Анна Сергеевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, Медико-профилактическое дело, 2006 г.
  • Интернатура, Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, Эпидемиология, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, эПИДЕМИОЛОГИЯ, 2017 Г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
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