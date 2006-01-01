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Волчкова Анна Сергеевна
6.0
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Волчкова Анна Сергеевна
Эпидемиолог
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Информация о враче
Образование
Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, Медико-профилактическое дело, 2006 г.
Интернатура, Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, Эпидемиология, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Самара, эПИДЕМИОЛОГИЯ, 2017 Г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
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