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Старухина Ирина Николаевна
6.0
0
Старухина Ирина Николаевна
Зав. отделением
,
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Сертификат по специальности "Эпидемиология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
0 отзывов
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