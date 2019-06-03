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Волосюк Татьяна Анатольевна
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0
Волосюк Татьяна Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1991 г. окончания.
Сертификат "Неврология", действителен по 03.06.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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