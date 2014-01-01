  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Воробьева Светлана Михайловна
Воробьева Светлана Михайловна
6.0
0

Воробьева Светлана Михайловна

Психиатр
Стаж 53 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1967 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи