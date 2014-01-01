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Воробьева Светлана Михайловна
6.0
0
Воробьева Светлана Михайловна
Психиатр
Стаж 53 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1967 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Психиатрия, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов
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