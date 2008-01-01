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Вяткин Андрей Олегович
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Вяткин Андрей Олегович

Массажист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО Томский военно-медицинский институт, г. Томск, специализация "Лечебно-профилактическое дело".
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Медицинский массаж, 2008 г.
  • ДВГМУ, Медицинский массаж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
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