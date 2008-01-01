Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Вяткин Андрей Олегович
6.0
0
Вяткин Андрей Олегович
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО Томский военно-медицинский институт, г. Томск, специализация "Лечебно-профилактическое дело".
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Медицинский массаж, 2008 г.
ДВГМУ, Медицинский массаж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Грибенюк
Светлана
Массажист
6.0
0
Записаться
Астафьева
Алена Викторовна
Массажист
6.6
2
Записаться
Цзинь
Чен Ле
Массажист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...