  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Яблонская Наталья Анатольевна
Яблонская Наталья Анатольевна
6.0
0

Яблонская Наталья Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи