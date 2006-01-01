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  3. Смолякова Татьяна Юрьевна
Смолякова Татьяна Юрьевна
6.0
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Смолякова Татьяна Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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