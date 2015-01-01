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Яценко Анастасия Сергеевна
6.0
0
Яценко Анастасия Сергеевна
Стоматолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматологический факультет, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматология общей практики", ИПКСЗ, 2015-2016 гг.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач общей практики (стоматолог), Стомадент-ДВ, с 2016 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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