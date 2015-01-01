  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Яценко Анастасия Сергеевна
Яценко Анастасия Сергеевна
6.0
0

Яценко Анастасия Сергеевна

Стоматолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматологический факультет, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология общей практики", ИПКСЗ, 2015-2016 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач общей практики (стоматолог), Стомадент-ДВ, с 2016 г. - по настоящее время.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи