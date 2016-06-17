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Яковлев Евгений Игоревич

Яковлев Евгений Игоревич

Педиатр
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ, по специальности «Педиатрия» от 17.06.2016 г. окончания
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ, Ординатура по специальности «Педиатрия», от 31.07.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1400 р

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