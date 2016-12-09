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Янчук Виктор Владимирович
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Янчук Виктор Владимирович
Гематолог
Стаж 23 года
Награжден грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Интернатура по специальности "Анестезиологии-реаниматологии", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Проходил обучение в ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН г.Москва по циклу «Современные методы диагностики злокачественных новообразований и гемобластозов», 2007 г.
Повышение квалификации по программе « Современные вопросы гематологии и ТКМ» на кафедре гематологии, трансфузиологии и трансплантологии ФПО ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова г.Санкт-Петербург, 2014 г.
Профессиональная переподготовка по программе «Трансфузиология» от 09.12.2016 г.
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Гематология» ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ г.Москва, 2018 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Является постоянным участником гематологических школ, конференций, форумов, конгрессов в России, в том числе с международным участием специалистов.
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
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Вторичный приём взрослых
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Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
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Первичный приём взрослых
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