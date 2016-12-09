  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Янчук Виктор Владимирович
Янчук Виктор Владимирович
5.8
1

Янчук Виктор Владимирович

Гематолог
Стаж 23 года
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Анестезиологии-реаниматологии", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Проходил обучение в ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН г.Москва по циклу «Современные методы диагностики злокачественных новообразований и гемобластозов», 2007 г.
  • Повышение квалификации по программе « Современные вопросы гематологии и ТКМ» на кафедре гематологии, трансфузиологии и трансплантологии ФПО ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова г.Санкт-Петербург, 2014 г.
  • Профессиональная переподготовка по программе «Трансфузиология» от 09.12.2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Является постоянным участником гематологических школ, конференций, форумов, конгрессов в России, в том числе с международным участием специалистов.
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Гематолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1200 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи