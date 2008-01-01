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Мансветова Екатерина Феликсовна
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Мансветова Екатерина Феликсовна
Гематолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Специализация: лечение лейкозов, тромбофилии, гемофилии.
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Гематология, 2008 г.
ИПКСЗ, Гематология, 2013 г.
ИПКСЗ, Гематология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
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1600 р
Вторичный приём взрослых
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1000 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
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