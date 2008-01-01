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  3. Мансветова Екатерина Феликсовна
Мансветова Екатерина Феликсовна
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Мансветова Екатерина Феликсовна

Гематолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Гематология, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Гематология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Гематология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1000 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
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