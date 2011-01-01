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Яныгина Евгения Валерьевна
6.0
0
Яныгина Евгения Валерьевна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, "Педиатрия", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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