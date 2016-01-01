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  3. Ярославская Светлана Геннадьевна
Ярославская Светлана Геннадьевна
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Ярославская Светлана Геннадьевна

Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТОГУ, специализация "Психология", 2016 г. - Магистратура.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член ЕКПП
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов

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