Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ярославская Светлана Геннадьевна
6.0
0
Ярославская Светлана Геннадьевна
Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТОГУ, специализация "Психология", 2016 г. - Магистратура.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член ЕКПП
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Данченко
Ирина Анатольевна
Психолог
6.0
0
Записаться
Дегтярь
Ирина Ильинична
Психолог
6.0
0
Записаться
Булатова
Мария Александровна
Психолог
6.6
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...