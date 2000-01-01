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Ярославская Варвара Михайловна
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Ярославская Варвара Михайловна
Кардиолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Ординатура по специальности "Кардиология", ДВГМУ, 2009 г. окончания
Повышение квалификации, ДВГМУ, 2019 г.
Участие в ассоциациях
V ежегодная научно-практическая конференция на тему: «Сердечно-сосудистая хирургия на Дальнем Востоке: современные подходы и направления», 13-15 октября 2016 г.
VI ежегодная научно-практическая конференция на тему: «Многопрофильный междисциплинарный подход в сердечно-сосудистой хирургии», 20-21 октября 2017 г.
II Съезд терапевтов Дальнего Востока, г. Хабаровске, 4-5 июня 2019 г.
Опыт работы
2008-2011 гг. - Врач-кардиолог, ККБ№2.
2010 г. - по настоящее время - Врач-кардиолог, Кардиохирургическое отделение № 2 с палатами реанимации и интенсивной терапии, ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России, г. Хабаровск.
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
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